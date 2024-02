A Polícia Militar (PM) de Vilhena efetuou a prisão de um homem suspeito de envolvimento na execução de Maycon Douglas Soares Ramos, de 21 anos. A prisão, resultado de uma investigação diligente, destaca o compromisso da Polícia Militar em combater a violência e garantir a segurança da comunidade.

O suspeito, identificado pelas iniciais L.H.J., vulgo “Vô”, na qual é apontado pela polícia como membro da facção criminosa TDR1 fundada em Vilhena, foi detido após investigações que apontaram sua ligação com o homicídio ocorrido ontem que vitimou Maycon Douglas Soares Ramos, na esquina das Rua Paineira com a Avenida Vitória Regia (1705), no bairro Jardim Primavera.

A rápida ação da PM permitiu a identificação e captura do suspeito, que estava escondido em uma casa no bairro Orleans. As autoridades enfatizaram o empenho em responsabilizar os culpados por atos criminosos e em promover a segurança e a tranquilidade da população.

Os policiais militares foram elogiados pelo trabalho da equipe envolvida na operação que culminou na prisão do suspeito.

A população de Vilhena é encorajada a continuar colaborando com as autoridades, denunciando atividades suspeitas e contribuindo para a manutenção da segurança na região. A prisão do suspeito serve como um lembrete da importância da vigilância e da cooperação da comunidade no combate à criminalidade.

Câmera de segurança nas proximidades registrou o momento da ação criminosa.

