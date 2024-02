A Prefeitura de Vilhena foi beneficiada com a destinação de recursos no valor de R$ 1 milhão para a área da Saúde, provenientes da emenda impositiva do deputado federal Coronel Chrisóstomo.

Este investimento garantirá a realização de 1.037 cirurgias eletivas e exames no Hospital Regional.

Os procedimentos tiveram início no começo do mês, com foco nas cirurgias de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho. Para este mês, estão programadas a realização de 67 atendimentos nessa especialidade, com o objetivo de zerar a fila de espera.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, em breve, a equipe também começará a atender os pacientes dos municípios que estão na lista de espera do estado para a cirurgia de ligamento de menisco. A previsão é de que esses procedimentos sejam realizados no mês de março.

Borges destacou ainda que, além das cirurgias, a verba destinada pelo parlamentar também abrangerá a realização de 600 ultrassonografias doppler e 370 ultrassonografias morfológicas.