A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia às 00h00 desta sexta-feira (09) e segue até às 23h59 da quarta-feira de cinzas (14) a operação “Carnaval 2024”. A operação Carnaval é a última etapa da operação “Rodovida”, que englobou as ações de Natal e Ano Novo.

O objetivo da operação é reduzir o número de acidentes e mortes por meio de ações educativas e de reforço na fiscalização das principais infrações que comprometem a segurança no trânsito, como excesso de velocidade, transporte de crianças sem o uso de dispositivo de retenção, ultrapassagens em locais proibidos, embriaguez ao volante e o não uso do cinto de segurança.

Prevendo um aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais durante o feriado prolongado, a PRF irá reforçar seu efetivo e distribuí-lo estrategicamente.

Importante frisar que não haverá nenhum tipo de restrição de trânsito de veículos e combinações de veículos que excedam em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos.

Se for pegar a estrada, atente-se para algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes:

Orientações para quem vai pegar a estrada:

– O motorista deve planejar sua viagem e fazer a revisão de seu veículo, especialmente com relação à iluminação, aos pneus e freios. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como toda a documentação do veículo e do condutor;

– Obedecer aos limites de velocidade. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, o motorista deve manter a velocidade compatível com as condições da via;

– O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança;

– Fazer ultrapassagens somente em locais permitidos;

– Motociclistas e passageiros devem sempre usar o capacete.