A Polícia Civil de Rondônia participou da operação “Audácia” na manhã de quarta-feira, 7. A ação foi realizada em Porto Velho, e teve como alvo o crime organizado.

A operação foi realizada em conjunto com outras agências de segurança e com o Ministério Público, a Polícia Civil colaborou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, além da prisão de suspeitos ligados a uma facção criminosa da região.

A Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) integrada ao conjunto de equipes especializadas como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crimes Organizado (GAECO), desempenhou um papel importante na operação, visando desarticular o crime organizado e garantir a segurança pública.

A participação da Polícia Civil na operação Audácia destaca a colaboração entre as agências de segurança para enfrentar a criminalidade e proteger a comunidade contra ameaças à segurança. Essa operação reforça a importância da cooperação interinstitucional no combate ao crime organizado no estado.