A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira, 7, Edmilson Alves Pereira, suspeito de cometer um crime hediondo, cuja vítima, foi sua esposa Solange Evangelista Dias, de 48 anos, que foi encontrada agonizando no meio da rua com sinais de extrema violência. O caso chocou a comunidade de Chupinguaia e região e gerou intensa mobilização policial para capturar o responsável (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito após cometer o crime, fugiu da cidade. Contudo, durante investigações, policiais militares receberam informações que ele poderia estar nas imediações de uma aldeia indigna na região, e com isso, uma equipe a paisana estava em um local estratégico, quando observaram um veículo na região, no qual foi abordado e o suspeito estava no carro, ele havia pegado carona com o motorista. Ele recebeu voz de prisão foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

A prisão do suspeito traz um alívio para a comunidade de Chupinguaia, que estava angustiada com a sensação de insegurança gerada pelo crime hediondo. As autoridades garantem que seguirão empenhadas na investigação para esclarecer todos os detalhes do caso e garantir que a justiça seja feita em memória da vítima.

A população espera que o desfecho deste trágico episódio traga conforto às famílias afetadas e sirva de exemplo para a punição rigorosa de crimes tão cruéis e bárbaros. A solidariedade e o apoio às famílias enlutadas continuam sendo fundamentais neste momento de dor e consternação para toda a comunidade de Chupinguaia.