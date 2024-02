Na tarde desta sexta-feira, 9, um homem percebeu um forte odor vindo de uma casa próxima e decidiu acionar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para verificar a situação. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram o corpo de um idoso sem vida dentro da residência.

A vítima, identificada por João Batista Diniz, de 69 anos, morava sozinho em um imóvel na divisa dos bairros Barão do Melgaço I, com Alto dos Parecis.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o vizinho notou o cheiro incomum durante o dia, e ao investigar, constatou que vinha da casa ao lado. Preocupado com a possibilidade de algo grave ter acontecido, ele imediatamente entrou em contato com as autoridades.

A PM e o Corpo de Bombeiros foram rapidamente mobilizados e se dirigiram ao endereço indicado. Após acessarem a residência, encontraram o corpo do idoso em estado decomposição avançada. Não havia marcas de violência no cadáver. Contudo, a necropsia deverá apontar com exatidão a causa da morte.