A 2ª Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste emitiu o Extrato de Portaria nº 000004/2024, relacionado à Portaria de Instauração nº 000015, que determina a abertura de um Procedimento Preparatório para investigar o suposto recebimento indevido de diárias pela Presidente da Câmara Municipal de Cabixi, Jucieli Andrade de Carli.

De acordo com o teor da Portaria, a investigação tem como objetivo apurar o recebimento indevido de diárias pela Presidente da Câmara Municipal de Cabixi durante o período de dezembro de 2022 e os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

A Portaria foi assinada eletronicamente em 06/02/2024 às 15:59 pela promotora de Justiça Camyla Figueiredo de Carvalho e está disponível para verificação no site oficial do Ministério Público de Rondônia (MP).

DIÁRIAS

O Extra de Rondônia pesquisou os valores concedidos à presidente do parlamento junto ao Portal da Transparência do Legislativo cabixiense.

Com relação a dezembro de 2022, o Portal da Transparência não cita nomes dos parlamentares e informa apenas que a “Câmara Municipal de Cabixi” recebeu R$ 5,6 mil em 31 de dezembro de 2022. Ao todo, o parlamento gastou R$ 119.450,00 em diárias nesse ano.

Já em janeiro de 2023, o Portal informa que, em 2 de fevereiro de 2023, Jucieli recebeu R$ 3,5 mil em diárias para se deslocar até Brasília (DF), com a finalidade de participar de encontro nacional de gestores legislativos entre 6 a 11 de fevereiro. Já em 9 de fevereiro, ela pegou mais R$ 2 mil para se deslocar até Porto Velho, para participar de curso entre 15 a 17 de fevereiro. Já em 14 de março de 2023, ela recebeu R$ 2 mil para ir novamente até Porto Velho a participar do 2º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais.

RESPOSTA

O Extra de Rondônia entrou em contato e a parlamentar informou o seguinte através da nota abaixo:

“Em outubro de 2023 recebi o ofício da 2ª Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste, onde solicitavam minhas prestações de contas das diárias recebidas referentes aos meses de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro e março de 2023. No dia 30 de outubro de 2023 respondi o ofício e encaminhei toda documentação solicitada.

Conforme resposta, informei que em dezembro de 2022, juntamente com outros vereadores, cumprimos agenda na Assembleia Legislativa e Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia. No mês de janeiro, não houveram diárias. Em fevereiro de 2023, juntamente com outros vereadores, participamos do Encontro de Legislativos e Gestores Municipais e Curso de Capacitação de Vereadores, Assessores e Servidores. No mês de março de 2023, juntamente com outros vereadores, participamos do 2º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais e Vereadores.

Informo que todas as diárias recebidas estão no Portal Transparência e possuem a devida comprovação por relatórios de viagens, certificados e fotos, nenhuma viagem fui sozinha, todas acompanhadas por outros vereadores, contudo, não é a primeira vez que somente eu sou denunciada e investigada, mas após análise dos fatos, as denúncias são arquivadas, essa será apenas mais uma.

Tenho total comprometimento e transparência com meu mandato, postando em minhas redes sociais as atividades realizadas e nunca deixarei de representar meu município”.