No último sábado,10, com sede em Colorado do Oeste, a associação Nakayama de Karatê Shotokan, inaugura filial em Cabixi.

A modalidade ganha mais espaço e importância no município, garante atrair novos alunos e fortalecer o vínculo entre os praticantes.

Os professores Agnaldo de Lima Francisco Trindade e Rosângela Peres Trindade Francisco, membros efetivos da Associação Nakayama de Karatê Shotokan da sede do município, são os responsáveis pela condução das aulas na nova filial. Ambos possuem a graduação na faixa marrom, reforçando sua experiência e conhecimento no estilo de Karatê.

A inauguração contou com a presença de autoridades local, familiares, amigos e praticantes da modalidade, que celebram a nova conquista. O ambiente da nova sede é amplo e possui um dojô desenvolvido especialmente para a prática do Karatê Shotokan, com tatames adequados e equipamentos de segurança.

Os professores responsáveis, Agnaldo e Rosângela, ressaltam a importância de oferecer um local apropriado para o ensino e a prática do Karatê. “A nova sede representa um marco para nós e para os praticantes de Karatê em Cabixi. Estamos comprometidos em transmitir os ensinamentos da Associação Nakayama, visando o desenvolvimento físico, mental e ético de nossos alunos.”, afirmou Agnaldo.

O Karatê Shotokan tem sido uma prática muito valorizada no município de Cabixi, contribuindo para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Além dos benefícios físicos, como melhora do condicionamento cardiovascular, força muscular e flexibilidade, a modalidade ajuda na concentração, autoconfiança e disciplina.

A filial de Cabixi estreita ainda mais os laços com a Associação Nakayama de Karatê Shotokan, que possui sua sede principal em Colorado do Oeste. Essa parceria reforça a qualidade e autenticidade do ensino ministrado na nova sede, oferecendo aos praticantes a oportunidade de aprender com professores treinados e comprometidos.

A nova filial é filiada à FEKIR (Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia). Essa parceria nos permite participar de competições regionais e estaduais, proporcionando aos nossos alunos a oportunidade de vivenciarem o Karatê de forma mais ampla e competitiva.

O município de Cabixi se destaca e valoriza atividades esportivas. A inauguração da nova sede do Karatê Shotokan é mais um passo nesse sentido, com a união entre alunos, professores e a comunidade, a modalidade continuará certamente a conquistar adeptos e a desempenhar papel relevante no desenvolvimento dos participantes em diversas áreas da vida.

“Convidamos a todos os interessados a fazerem uma visita à nova sede da Associação Nakayama de Karatê Shotokan em Cabixi. Estamos ansiosos para receber novos alunos e compartilhar os benefícios desta arte marcial milenar”, finaliza Rosângela.

A associação fica localizada na avenida Tupinambás, 3083, Centro. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (69) 9 8140-5434 / (69)9924-21793 ou acesse nosso a página do nosso Instagram @nakayama2_cabixi.

Confira as fotos: