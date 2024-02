A reportagem do Extra de Rondônia confirmou na manhã desta segunda-feira, 12, junto as autoridades a identificação das vítimas de afogamento ocorrido no domingo, 11, durante pescaria no rio Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste. Trata-se de Luiz Fernando Moreira, de 36 anos e Wanderson Santana Rosa, 36.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, a Polícia Militar (PM) foi informada que na linha 11, no Km 6, nos fundos da chácara “Moça Veia”, no rio Santa Cruz, três homens estavam em uma canoa pescando e um deles foi arremessar a linhada e tropeçou, neste momento começou a entrar água na canoa que virou e afundou. O sobrevivente identificado pela inicial D., relatou que tentou salvou os amigos que não sabiam nadar, mas não conseguiu devido eles terem enroscado na linha.

D., ainda contou que nadou até a margem e saiu para pedir ajuda. Com apoio de outras pessoas conseguiram retirar as vítimas do rio, mas infelizmente haviam se afogado.

A PM isolou o local e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec), e depois dos trabalhos de praxe os corpos foram liberados para remoção. Vítimas não portavam equipamentos de segurança.