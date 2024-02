No último final de semana, a deputada Rosangela Donadon demonstrou seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia ao entregar mudas de coco anão para agricultores em Vilhena.

O projeto, intitulado “Mudando Histórias com mudas de coqueiros-anões”, recebeu um investimento significativo de cerca de R$ 1,5 milhão da parlamentar, visando beneficiar diretamente aproximadamente 320 agricultores familiares em todo o estado.

Em Vilhena, 80 agricultores foram diretamente contemplados com aproximadamente 210 mudas de coco cada, juntamente com fertilizantes e consultoria técnica fornecida por profissionais capacitados. Esta iniciativa não apenas visa aumentar a produção e a renda das famílias agrícolas, mas também oferece suporte técnico para garantir o sucesso dos empreendimentos.

A entrega das mudas contou com a presença de líderes das associações rurais, agricultores locais e representantes governamentais, incluindo o secretário regional de governo para o Cone Sul, Wesley Geminiano, e Elias Correa, responsável pelo Instituto Raiz Nativa. A presença dessas autoridades ressalta a importância e o impacto positivo do projeto na comunidade local e na região como um todo.

“Acredito que o homem do campo deve permanecer no campo, mas com qualidade de vida e meios para trabalhar, e é para isso que tenho trabalhado incansavelmente”, afirmou a deputada Rosangela Donadon, destacando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades rurais.

Os beneficiários expressaram sua gratidão pelo apoio recebido. O produtor rural Paulo Regis Mota, residente do Setor Vilhena, foi o primeiro a receber as mudas e reconheceu o impacto positivo que elas terão na renda de sua família. Da mesma forma, o produtor Antônio Carlos da Silva, morador do Setor 77, comemorou a oportunidade de diversificar sua produção com as mudas de coco anão fornecidas pelo projeto.

Além de Vilhena, agricultores do distrito de Nova Conquista também foram beneficiados pelo projeto, expressando sua gratidão pela iniciativa da deputada Rosangela Donadon em melhorar as condições de vida e a renda nas propriedades rurais.

Essa iniciativa destaca o papel crucial dos representantes eleitos na promoção do desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais, fortalecendo assim a base agrícola do estado de Rondônia e proporcionando um futuro mais próspero para seus cidadãos.

