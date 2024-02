Na próxima terça-feira, 13, a partir das 16h, acontece a 2ª edição do carnaval mais aguardado pelos foliões, o “CarnaGrau”. O evento é realizado pela lanchonete Zero Grau Deck, localizado no Park shopping Vilhena.

O Carnaval é uma festa popular tradicional realizada em diversos lugares do mundo, sendo mais comemorada no Brasil. Com isso, a lanchonete Zero Grau planejou atrações de qualidade para agitar o evento, incluindo os artistas: Dj Enevax, Marcelo Mariano e o grupo Swing Bom.

Durante o período festivo, será promovido entretenimentos, competições e prêmios para os participantes. O espaço está completamente ornamentado com tons vivos e ícones festivos além do cardápio gastronômico.

Já está sendo vendido o 3° lote, o ingresso no valor de R$ 80, ultimas unidades de Abadás por R$ 60 e a caneca personalizada por R$ 30. Para adquirir o seu basta estar comparecendo na lanchonete Zero Grau Deck, no Park shopping Vilhena.

Centenas de pessoas já adquiriu o kit de abadá, ingresso e copo personalizado, convide seus amigos e familiares e celebre o carnaval que a lanchonete Zero Grau preparou para os vilhenenses. “CarnaGrau 2024, se o amor te rejeita, o deck te aceita”.