Cumprindo extensa agenda de reuniões e vistorias de obras em Machadinho D’ Oeste, o deputado Ezequiel Neiva inspecionou as obras de construção da ponte de madeira sobre o rio Belém, na L J-4.

Para a construção da nova ponte, o parlamentar destinou cerca de R$ 400 mil ao município, que realizou todo o processo para a contratação da empresa que realiza o projeto solicitado pelo vereador Abraãozinho.

Neiva inspecionou os trabalhos de fase final da construção da ponte acompanhado do vereador Abraãozinho e do filho, Wiveslando Neiva, diretor de políticas agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri). O parlamentar entende que a nova ponte é fundamental para o desenvolvimento da região. “A ponte antiga já não suportava o trânsito de veículos pesados, inviabilizando o escoamento da produção local e o transporte escolar”, acrescentou.

O vereador afirmou que a construção de uma nova ponte sobre o rio Belém, na L J-4, era uma das principais reivindicações dos moradores da região, que há tempo precisam fazer um desvio para escoar a produção. “O projeto está na fase final. Logo o deputado Neiva retornará ao município para mais uma inauguração”, frisou Abraãozinho.

Wiveslando Neiva destacou que a ponte é mais um investimento do deputado Neiva para a região. Disse que o recurso destinado mostra o comprometimento do parlamentar com Machadinho D’ Oeste.