Um episódio de violência doméstica foi registrado no último fim de semana pela guarnição da Rádio Patrulha em Vilhena, quando um homem, mesmo estando em um novo relacionamento com uma garota de 15 anos, não aceitou que sua ex-mulher estivesse com outro parceiro. Ele teria vandalizado a casa e o carro da ex-companheira e a ameaçado de morte e seu filho de 7 sete anos, gerando pânico e preocupação na vítima.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito identificado pela inicial D., teria ficado furioso ao descobrir que sua ex-esposa estava em um novo relacionamento. Em um ato de extrema violência e descontrole, ele teria invadido sua casa, destruído móveis, eletrodomésticos e danificado seu carro, além de ter proferido ameaças de morte contra ela e seu filho de apenas sete anos.

A Polícia Militar foi acionada para intervir na situação e garantir a segurança da vítima e de sua família. O agressor foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre suas ações. Ele deverá responder pelos crimes de violência doméstica, ameaça e vandalismo.

Na casa do suspeito, onde ele vive com uma garota de 15 anos, a polícia encontrou 23 munições calibre 22. Indagada a menina disse à polícia que vive com ele por opção dela.

Esse episódio serve como um alerta para a gravidade da violência doméstica e suas consequências devastadoras. A posse e o controle sobre o parceiro são inaceitáveis e configurações de abuso e desrespeito, que devem ser combatidos e punidos pela lei.

A população de Vilhena está sendo chamada a se unir contra a violência doméstica e a apoiar as vítimas, oferecendo-lhes solidariedade e suporte. É fundamental que todos estejam atentos e denunciem qualquer forma de violência, contribuindo para a construção de uma sociedade mais segura e justa para todos.