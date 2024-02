Na madrugada desta quarta-feira, 14, a Polícia Militar (PM) conduziu à delegacia um homem com extenso histórico criminal relacionado a arrombamentos e furtos, em Vilhena. O suspeito identificado por Moisés Amâncio Rodrigues Filho, de 21 anos, é conhecido na região por suas frequentes atividades ilícitas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima da vez do “gatuno” que não fica preso, mantém um comércio em frente de sua casa na Avenida Vitória Régia (1705), no bairro Jardim Primavera, ele contou a PM que estava dormindo quando ouviu um forte estrondo, levantou e ficou observando e notou que havia alguém dentro do seu comércio.

Com isso, foi averiguar e flagrou o ladrão em cima de uma escada desligando as luzes para não ser percebido. A vítima conseguiu imobilizar o bandido e chamou a polícia que mais uma vez o conduziu para à delegacia.