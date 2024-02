Após o feriado prolongado de carnaval no país, os bastidores políticos se agitam com vistas às eleições municipais de outubro para os cargos de prefeito e vereador. E em Vilhena não é diferente.

Na “Cidade Clima da Amazônia”, alguns políticos já manifestaram a pretensão de disputarem os cargos públicos e outros ainda aguardam o encerramento do prazo de filiações para decidir a questão. O delegado da Polícia Federal, Flori Cordeiro Junior, é o atual prefeito do Município.

Contudo, um conhecido nome chama a atenção nos bastidores políticos de Vilhena. Trata-se do ex-prefeito Melki Donadon, que pode vir a disputar o pleito eleitoral deste ano.

Em visita à redação do site Extra de Rondônia, simpatizantes se mostraram otimistas e entregaram a Certidão Eleitoral de Melki Donadon, emitida em 4 de janeiro de 2024, informando que “o eleitor qualificado está QUITE com a Justiça Eleitoral na presente data”.

Em seguida, a certidão informa o conteúdo da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): “O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos e o regular exercício do voto”.

O Extra de Rondônia entrou em contato com Melki para saber ao certo sua situação eleitoral/jurídica e se pretende disputar o pleito municipal deste ano em Vilhena. Porém, ele disse que, por enquanto, não comentaria o assunto.

Melki Donadon já foi prefeito dos municípios de Colorado do Oeste e Vilhena.