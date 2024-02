O Corpo de Bombeiros de Vilhena foi solicitado para realizar o resgate de uma cobra da espécie pico-de-jaca, também conhecida por “surucucu”, encontrada próximo a Unir.

O incidente mobilizou os bombeiros, que prontamente atenderam ao chamado para garantir a segurança dos moradores da região e do animal.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a cobra foi avistada por uma pessoa que passava nas proximidades da Unir, causando preocupação com a presença do animal que atravessava a rua. A pessoa acionou o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate de forma segura e adequada do animal, haja vista, que essa espécie de cobra não é nativa dessa região, além de ser venenosa e agressiva.

Os bombeiros, especializados em lidar com situações desse tipo, compareceram ao local equipados com os materiais necessários para o manejo da cobra pico-de-jaca. Com habilidade e cautela, eles conseguiram capturar o animal e removê-lo do ambiente, sem causar danos à cobra.

O resgate da cobra pico-de-jaca é mais um exemplo da atuação eficiente e dedicada do Corpo de Bombeiros de Vilhena, que está sempre pronto para intervir em situações de emergência e prestar assistência à comunidade.

Por se tratar de um animal raro na região do Cone Sul, os bombeiros entraram em contato com biólogos em Porto Velho, na qual pediram que os bombeiros mantivessem a cobra em cativeiro, para que eles encaminhassem o animal para o instituto Butantã em São Paulo.

O Corpo de Bombeiros de Vilhena reitera seu compromisso em proteger e servir à comunidade, estando disponível para atender a chamados de resgate e emergência em qualquer momento.

SOBRE A BICO DE JACA

“A mordida de uma surucucu-pico-de-jaca pode ser fatal, pois ela é uma das maiores e mais perigosas cobras da América do Sul. As vítimas geralmente se queixam de dor no local da picada e o inchaço pode ser evidente. Pode ocorrer destruição tecidual local significativa, juntamente com uma coagulopatia substancial. As vítimas também podem apresentar sintomas adicionais que são únicos, como hipotensão abrupta, diminuição da frequência cardíaca, cólicas intensas e diarreia sanguinolenta. A terapia médica imediata evita esses problemas”.