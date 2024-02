Pimenteiras do Oeste, município localizado às margens do Rio Guaporé, recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira (15). A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) confirmou o investimento em emenda parlamentar de bancada que supera os R$ 106 mil para investimentos na área da saúde. O valor já está na conta da Prefeitura.

De acordo com a parlamentar, com o recurso, será feita a aquisição de camas hospitalares motorizadas e poltronas reclináveis indicadas para descanso e acompanhantes em hospitais. “O setor da saúde é um gargalo que sempre precisa de atenção por parte do Poder Público, e as demandas são constantes. Por conta disso, precisamos dar essa atenção tão necessária àquela cidade”, disse.

A solicitação foi feita pela prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia ainda no segundo semestre de 2023. Na justificativa, ela disse que o hospital de pequeno porte João Câncio Fernandes Leite passou por ampliação e, consequentemente, a demanda tem aumentado. “Necessitamos de mais equipamentos, pois a nossa Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) presta serviços imprescindíveis para os usuários que necessitam e dependem do Sistema Único de Saúde (SUS)”, declarou Valéria Aparecida.

Conforto

Os usuários da unidade de saúde deverão, muito em breve, contar com maior conforto em momentos de fragilidade em que se encontram. O recurso já foi solicitado ao Governo de Rondônia e será na modalidade Fundo a Fundo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).