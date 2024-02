O chamado público da Santa Casa de Chavantes para o Processo Seletivo de cadastro reserva para atender o Hospital Regional, a UPA e o Instituto do Rim de Vilhena, recebeu 901 inscrições de profissionais de diversas áreas que pretendem conseguir futuramente uma vaga nestas unidades de saúde.

A Santa Casa informa que este é o primeiro processo seletivo do ano e a intenção é manter um cadastro reserva para dar agilidade na hora de contratar profissionais para suprir as necessidades em todas as áreas.

As provas acontecerão nos dias 17 e 18 de fevereiro, das 10 às 15 horas, conforme dados constantes do edital no link https://santacasachavantes.org/material/processo-seletivo-para-colaboradores-emergencial/

Local para a realização da prova técnica e entrevista: Escola Estadual Alvares de Azevedo, localizada na avenida Liberdade, 3950, no centro de Vilhena. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização da prova e entrevista como justificativa de ausência.

O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência por parte do candidato e resultará em sua desclassificação do Processo Seletivo. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a legislação vigente e aos critérios de viabilidade e razoabilidade. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta com tubo transparente, DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO e máscara, devendo chegar com NO MÍNIMO 30 (trinta) minutos de antecedência do horário estabelecido para a realização da Prova Técnica e Entrevista. A abertura do portão e o acesso às dependências do local das provas e entrevistas obedecerão aos seguintes horários:

– Provas e entrevistas do dia 17 de fevereiro de 2024 (sábado) com início às 10:00.

Abertura dos portões as 09:00 e fechamento as 09:45.

– Provas e entrevistas do dia 17 de fevereiro de 2024 (sábado) com início às 15:00.

Abertura dos portões as 14:00 e fechamento as 14:45.

– Provas e entrevistas do dia 18 de fevereiro de 2024 (domingo) com início às 10:00.

Abertura dos portões as 09:00 e fechamento as 09:45.

– Provas e entrevistas do dia 18 de fevereiro de 2024 (domingo) com início às 15:00.

Abertura dos portões as 14:00 e fechamento as 14:45.

Será proibida a utilização de celular ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos, chapéus, bonés, gorro e óculos escuro, bem como estar o candidato sem camisa ou camiseta durante o período de provas e entrevistas. Nas salas de provas será permitido o acesso do candidato com garrafas de água transparentes e sem rótulo. No local da prova não será permitido o consumo de qualquer tipo de alimento.

A Prova Técnica / de conhecimentos gerais e redação terá duração máxima de 01h00 (uma hora).

Após a conclusão da prova técnica o candidato deverá permanecer no local do processo seletivo para realização da entrevista, organizada segundo a ordem de término.

Abaixo os links do processo seletivo, onde constam o dia e local da prova. https://santacasachavantes.org/material/processo-seletivo-para-colaboradores-emergencial/