Depois de realizar 67.994 atendimentos diversos, contemplando mais de 22 mil pessoas, em 42 municípios de 2019 a 2023, o Programa Estadual Rondônia Cidadã reforça as atividades em 2024, avançando em todo o Estado.

Neste final de semana, as ações vão ser realizadas em Corumbiara, a 732,5 quilômetros de Porto Velho. Os serviços ofertados pelo Governo de Rondônia, com ações desenvolvidas pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, serão disponibilizados à população das 8h às 16h deste sábado e das 8h às 12h de domingo (18), na Escola Estadual São Roque, na Avenida Jorge Teixeira, n° 1.800, Centro.

O governador Marcos Rocha destacou a importância do Programa, idealizado em 2019 pela Seas, por facilitar o atendimento à população em diversas áreas. “Por meio do Rondônia Cidadã, o Governo do Estado tem atendido à demanda de muitos rondonienses, garantindo o exercício da cidadania desde a confecção de documentos pessoais até atividades de lazer. São mais de 30 serviços na lista elaborada pela Seas e instituições parceiras”, salientou.

SERVIÇOS

Entre os serviços do Rondônia Cidadã que vão ser levados a Corumbiara, estão a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas a partir dos 12 anos (senhas limitadas), 2ª via do CPF e Título de Eleitor, Passe Livre Estadual e Federal para pessoa idosa ou com deficiência, consulta ao Serasa, auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo, emissão de taxas para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cadastro do produtor rural (no sábado), bem como atendimentos com clínico geral, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, vacinações humana e canina, essa última a primeira vez desde o início do programa, entre outros.

Segundo a titular da Seas, primeira-dama Luana Rocha, “neste ano iremos contemplar os 10 municípios que ainda não receberam o Rondônia Cidadã e também outros que já foram atendidos, mas apresentam demanda maior”, frisou.

A primeira edição do ano foi realizada dia 27 de janeiro, no Residencial Morar Melhor, em Porto Velho, para onde foram levados os serviços de corte de cabelo feminino e masculino, triagem com verificação da taxa de glicemia e aferição da pressão arterial, orientações referentes ao habitacional, ⁠2ª via de CPF, Título de Eleitor e Certidões de Casamento ou Nascimento, bem como ⁠Educação no Trânsito e atividades de lazer.