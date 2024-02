Na noite de quarta-feira, 14 de fevereiro, os cooperados de Sapezal, município a 511 km da capital Cuiabá, no Mato Grosso, se reuniram no Centro de Tradições Gaúchas – CTG para a Pré-Assembleia Sicoob Credisul 2024.

O evento conduzido pelo presidente do Conselho de Administração, Ivan Capra, trouxe notícias animadoras sobre a performance da cooperativa na região. Com quase sete anos de atuação, a agência experimentou um ano de crescimento e consolidação no mercado.

Sapezal é um município focado no agronegócio e se destaca como um polo empreendedor, atendendo desde pequenos até grandes produtores. Está entre os maiores municípios do Estado, com um Produto Interno Bruto por habitante – PIB de cerca de R$ 6,9 bilhões.

A unidade da Sicoob Credisul apresentou um aumento de 77% de capital social, 39% a mais em depósitos totais, 34% no número de cooperados, e um crescimento de 31% nos resultados, além de um acréscimo de 28% na carteira de crédito, refletindo a confiança crescente dos cooperados e sua solidez financeira.

Mesmo em meio a um ano desafiador, Ivan Capra expressou otimismo, enfatizando o relacionamento sólido da equipe com os cooperados. “O sucesso de Sapezal se deve a qualidade e esforço da equipe. Ano passado reinauguramos uma nova agência para oferecer um ambiente confortável aos cooperados. Esse é o perfil da Sicoob Credisul e do cooperativismo, buscamos o contato direto, o olho no olho, é esse atendimento que faz a diferença e proporcionar desenvolvimento econômico e social”.

De acordo com Capra, para 2024 a meta da cooperativa é a de se consolidar onde já está presente, confiando no potencial empreendedor de cada região e dos associados.