A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia, na tarde da última quinta-feira (15), na BR 364, próximo ao Km 11, no município de Vilhena/RO, estava realizando uma ronda quando avistou uma Toyota/Hilux preta transitando na rodovia com os vidros cobertos por películas espelhadas, o que impossibilitava a visualização dos ocupantes do veículo.

O automóvel era conduzido por uma mulher de 34 anos. Durante a abordagem, todos os ocupantes foram solicitados a desembarcar e apresentar seus documentos de identificação. Ao ser questionada sobre a presença de alguma arma de fogo no interior do veículo, a motorista admitiu que havia uma dentro do porta-luvas.

Os policiais constataram que a arma estava pronta para uso (municiada, carregada e alimentada). Embora a condutora tenha apresentado o Certificado de Registro da arma de fogo, não foi apresentada nenhuma guia de trânsito que autorizasse o transporte da arma.

Diante dos fatos, tanto a arma, que estava sendo transportada de forma irregular em relação à legislação vigente, quanto a infratora, foram encaminhadas à autoridade policial, ficando à disposição do Poder Judiciário.