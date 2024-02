O militante político Antônio José de Oliveira Júnior, mais conhecido por “Júnior Pintor”, divulgou áudios nas redes sociais criticando a postura de entidades que, através de outdoor, parabenizaram oito vereadores que apoiam a Reforma da Previdência Municipal (IPMV), em análise na Câmara de Vilhena.

Na propaganda, espalhada na cidade, a Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV), o Sinvilojas e o Sindicato dos Produtores Rurais de Vilhena divulgaram a seguinte mensagem: “Parabéns, por apoiarem o povo de Vilhena. R$ 11 milhões dos seus impostos economizados por ano com a Nova Previdência Municipal”.

“Júnior Pintor” – que atualmente ocupa o cargo de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) e já foi servidor da Câmara de Vilhena entre 2021 e 2022 – “disparou” contra a ACIV, afirmando que a entidade deve pedir desculpas aos servidores públicos e não pode se envolver em política.

“A diretoria da ACIV tem que pedir desculpa, imediatamente, pelo que estão fazendo com a sociedade, com o funcionário público. A maioria do pessoal da ACIV é comerciante, e o funcionário público gasta no comércio. Eu não acredito que isso saiu da cabeça da diretoria da ACIV. A ACIV também aos cinco vereadores restantes. Uma entidade igual a ACIV não pode intervir em política”, desabafou.

GRAVE DENÚNCIA

Ainda, no áudio, Pintor fez graves denúncias contra o que ele chamou de “turma revoltada”.

Pintor disse que já que ofereceram R$ 200 mil de propina ao presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali, e, como não deu certo, chamaram ele (pintor) para que tentasse convencer o parlamentar a fazer um “negócio”.

“Eu ando de bicicleta, mas não aceito propina de ninguém. Vou fazer 33 anos de política e nunca peguei um real de nenhum empresário, de nenhum político. Eu não mexo com propina. É o mesmo grupo do Zé Rover (ex-prefeito de Vilhena) que está tomando conta do Município. E vocês sabem o que aconteceu no passado; estou fora dessa turma. E já denunciei e vou continuar denunciando. Eu acredito na justiça, ainda; acredito na Polícia Federal”, encerrou, sem citar nomes.