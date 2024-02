O deputado federal Lucio Mosquini autor da emenda para construção do Viaduto do Cone Sul, que fica localizado na interseção da BR-364/435, acesso à Colorado do Oeste, em Rondônia, anunciou que a empresa que realizará a construção da obra já está instalada e trabalhando.

Esse é um projeto grandioso que o deputado federal Lucio Mosquini vem trabalhando desde 2019. A empresa já iniciou a construção da obra que é um sonho antigo de toda população do cone sul de Rondônia.

A obra tem prazo de execução de 548 dias, para a execução de serviços de construção do viaduto na interseção das rodovias BR364/RO e BR-435/RO, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/RO.

O viaduto terá 1.40 Km de extensão, e é regido pelo edital N° 0440/23-22. “São quase quatro anos que venho lutando, agora estamos na reta final, em pouco tempo vamos dar início a construção de mais um projeto audacioso da grandeza que o Cone Sul merece”, destaca.

O viaduto será construído sobre a BR 364, dando acesso seguro aos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, uma obra, segundo Mosquini, de grande importância para todo o Cone Sul, na medida que em permitirá acesso seguro a várias cidades rondonienses, num local da BR 364 que hoje é extremamente perigoso, onde já ocorreram inúmeros acidentes, com muitas vidas perdidas.

Além do viaduto, Mosquini também destinou R$ 10 milhões de reais para pavimentação asfáltica no bairro Embratel. O Deputado tem sido um dos parlamentares mais atuantes da nossa bancada federal. Em seu terceiro mandato já conseguiu, entre outros investimentos, recursos para a construção da segunda ponte sobre o rio Jaru, na BR 364, obra de grande importância para toda aquela região.

>>>Vídeo: