Na última noite de quinta-feira, 15, a equipe do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) do 4° Batalhão de Polícia Militar obteve sucesso na recuperação de duas motocicletas que constavam com restrição de furto/roubo em ocorrências distintas.

Na primeira ocorrência, a equipe recebeu informações sobre a possível localização de uma motoneta Biz furtada que estaria na rua Antônio Rodrigues Simões, no bairro Alpha Park. Após realizar patrulhamento na região, os policiais avistaram um indivíduo chegando ao local com uma motocicleta CG Titan 150 vermelha.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas ao ser questionado sobre a motoneta furtada, o suspeito afirmou tê-la adquirido por certa quantia. No entanto, ao realizar a verificação, foi constatado que a motoneta possuía restrição de roubo/furto. O individuo juntamente com a motoneta foram apresentados a DPC local.

Na segunda ocorrência, a guarnição do PATAMO foi acionada pelo núcleo de inteligência do 4° BPM após se deparar com dois menores de idade em uma motocicleta Honda Pop 100 vermelha, na Avenida Cuiabá. Ao tentarem abordá-los na Rua Rio Branco, os menores abandonaram a motocicleta e fugiram em direção ao centro, deixando para trás chinelos, uma tesoura, uma faca e uma blusa. Os policiais conseguiram localizar os menores na rua Guaporé, onde confessaram a autoria do furto. Os menores e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A ação eficaz do PATAMO reforça o compromisso das forças de segurança em combater o crime e recuperar bens subtraídos, contribuindo para a segurança da comunidade.