Nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, a comunidade acadêmica e os colaboradores do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA participaram da cerimônia de posse da nova Reitoria.

O evento, realizado no Anfiteatro Maria Silvia Carvalho no campus da FIMCA em Porto Velho, contou com a presença ilustre do Magnífico Reitor Dr. Aparício Carvalho de Moraes e da Vice-Reitora Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes.

A transmissão de cargo ocorreu conforme os protocolos formais e solenes exigidos para o momento. A Dra. Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes assumiu a Reitoria, trazendo consigo uma sólida experiência, uma visão de futuro e o compromisso com a excelência acadêmica e o fortalecimento dos laços com a comunidade. Sua liderança será fundamental para conduzir a instituição a novas conquistas e realizações.

Na Vice-Reitoria, assume o Dr. Maurício Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, com sua expertise e vasta experiência educacional na gestão da Diretoria de Expansão e Novos Negócios. Seu papel será essencial para contribuir com o crescimento contínuo do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA.

A nomeação da nova Reitoria representa não apenas uma mudança de liderança, mas também um compromisso renovado com a missão educacional da FIMCA. A nova gestão está pronta para enfrentar os desafios do futuro com determinação e criatividade, buscando sempre o bem-estar e o sucesso dos acadêmicos.

O evento contou com a participação presencial e online de Gestores, Coordenadores de Cursos, Docentes e Funcionários das Unidades de Ensino da FIMCA e Faculdade Metropolitana em Porto Velho, além das unidades da FIMCA em Jaru e Vilhena. Todos celebraram juntos esse importante marco na história da Instituição.

Com a entrada em vigor das Portarias que formalizaram as nomeações da Dra. Mariana Carvalho e do Dr. Maurício Carvalho, os olhos estão voltados para o futuro. O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA segue navegando em direção a horizontes promissores e cheios de possibilidades.

Os novos dirigentes da Reitoria comprometem-se não apenas a manter os padrões de qualidade já estabelecidos, mas também a implementar iniciativas que impulsionem o desenvolvimento integral do ensino, da pesquisa científica e da extensão universitária, reforçando assim o papel fundamental da instituição no progresso educacional e socioeconômico da região.

Que esta nova jornada seja marcada pelo compromisso com a excelência, pela inovação e pela dedicação ao ensino superior e ao desenvolvimento social e econômico da sociedade do estado de Rondônia e do Brasil.

