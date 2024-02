O ano letivo escolar começou na última quinta-feira, 15, nas escolas municipais e estaduais em Vilhena.

A ideia de o Município e Estado começarem na mesma data partiu após análise do benefício devido ao compartilhamento do transporte escolar, garantir mais eficiência no transporte e maior economicidade.

Contudo, já no primeiro dia de aula, pais começaram a reclamar de algumas situações pontuais nas unidades escolares. É o caso da dona de casa Neide Oliveira, que manteve contato com a redação do Extra de Rondônia reclamando o que considerou um “caos” na escola municipal Cleonice Batista de Jesus, localizada no bairro Jardim das Oliveiras.

Mãe de aluno, Neide gravou um vídeo no momento em que deixava seu filho na referida escola e reclamou que a unidade está em reforma, sem energia elétrica e que os alunos foram reunidos no refeitório. “Está uma bagunça lá”, desabafou.

PREFEITURA EXPLICA

O Extra de Rondônia entrou em contato com o titular da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Renato Barros, que apresentou a versão da prefeitura quanto ao caso.

“Atualmente, estão sendo realizados dois tipos de obras na Escola: a primeira é a da rede elétrica, que não influencia no andamento das aulas. A segunda é a reforma do piso e das salas de aula, que está na fase de conclusão. A previsão para a conclusão da reforma do piso é para a próxima terça-feira, dia 20. Vale ressaltar que na quarta-feira, dia 21, deverá ocorrer a limpeza das salas e a organização do mobiliário escolar, sendo totalmente liberadas no dia seguinte.

É oportuno destacar que em 2018, a escola foi reformada, recebendo apenas a pintura. Não foi feita a reforma elétrica e os reparos no telhado, calhas e rufos que estavam danificados desde 2014. A atual obra de reforma vai proporcionar mais conforto aos alunos, pois a reforma elétrica possibilitará a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado, o que deixará as salas de aula climatizadas”.