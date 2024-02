Com o objetivo de intensificar as ações de combate à dengue no município, a Prefeitura de Vilhena, por meio da colaboração entre as secretarias municipais de Saúde (Semus) e de Obras e Serviços Públicos (Semosp), começou na última sexta-feira, 15, um mutirão de limpeza.

Os trabalhos iniciaram no Centro da cidade, que é o local com maior incidência de casos no município.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, pediu a colaboração da população que mora na região central. “Toda a prefeitura, unida, contra o mosquito da dengue. Vamos estar com carro de som na rua, drone passando por cima de terrenos baldios e a equipe preparada para combater o mosquito”, destaca.

Borges informou, ainda, que o maquinário da Semosp ajuda na ação com a retirando entulhos e lixo que acumula nos quintais das casas. No Centro, serão atendidas as ruas Dom Pedro I, Saldanha Marinho, Afonso Pena, Gaspar Lemos, além das avenidas Marechal Rondon, Major Amarante, Capitão Castro, Liberdade, Barão do Rio Branco, José do Patrocínio, Leopoldo Peres, Rio Branco e 1° de Maio. “É fundamental lembrar que a colaboração de cada indivíduo é de extrema importância para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, o principal transmissor da doença”, explica o titular da Semus.

Assim, cada pessoa será responsável por manter a limpeza de seus quintais e garantir a remoção de qualquer objeto que possa se tornar um criadouro de mosquitos, como pneus, garrafas, latas, entre outros. Esses materiais deverão ser disponibilizados nas calçadas para serem recolhidos pela equipe. O trabalho tem continuidade nos próximos dias em outras localidades.

Em casos de denúncia, o Setor de Endemia pode ser contatado através do número de telefone (69) 3321-4667.