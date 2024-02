O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), entregou na manhã de sexta-feira, 16, no evento de lançamento da obra de asfaltando no bairro Cristo Rei, em Vilhena, ao prefeito Flori Cordeiro de Miranda Junior (Podemos), e ao Secretário de Saúde Wagner Borges, a ordem bancaria no valor de R$ 1 milhão, recurso que já está na conta da prefeitura, para investimentos na área da saúde.

Verba é repasse de recursos provenientes de emenda impositiva de autoria do parlamentar, para a aquisição de um aparelho litotripsia extracorpórea, que expandirá os atendimentos de cálculos renais, que será instalado no Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

Já está na conta da prefeitura de Vilhena o valor de R$ 1 milhão que será para aquisição do novo equipamento de litotripsia extracorpórea que expandirá os atendimentos de cálculos renais, ureterais e de bexiga. O prefeito Flori Cordeiro, falou sobre a chegada do recurso para a área da saúde.

“Agradecemos de forma especial, o deputado Luizinho. Parlamentar atuante e sensível aos nossos pleitos e que sempre está visitando a cidade. A saúde vive um momento de muita necessidade. É extremamente importante termos esse apoio parlamentar”, disse Flori Cordeiro.

O Secretário de Saúde, Wagner Borges, comemorou a notícia. “Com esse recurso vamos poder comprar o novo equipamento e garantir um atendimento de saúde mais humanizado à nossa população. Queremos agradecer o esforço do deputado estadual Luizinho Goebel, que garantiu essa emenda impositiva para o nosso município”, agradeceu.

Para o deputado Luizinho Goebel, os recursos são importantes para melhorar a eficiência dos atendimentos de cálculos renais no município. “Trabalhamos muito para conquistar investimentos em prol da população. É um grande avanço para a saúde do município de Vilhena e do Cone Sul de Estado”, destacou Goebel.

Presentes no evento, prefeito Flori Cordeiro, deputados Luizinho Goebel e Jean Mendonça, senador Marcos Rogério, vice-prefeito de Pimenteiras Moizes Herrera, prefeito de Corumbiara Leandro Teixeira, secretários municipais, vereadores de Vilhena e vereadores da região.