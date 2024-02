A Sicoob Credisul recebeu na sexta-feira, 16 de fevereiro, a visita de uma comitiva formada por representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Sicoob nacional.

Representando o Sicoob, estavam Ênio Meinen, e Luis Edson Feltrin, diretor de Coordenação Sistêmica e superintendente do Instituto Sicoob. Do BID, Marcia Grozmann Faria e Terence allagher, Lead Investment Officer for Brazilian e diretor de Inclusão Financeira, além do presidente da Central Sicoob Norte, Altair Schramm e o consultor Fábio Feldmann, fundador da Ong SOS Mata Atlântica que atuou como secretário do Meio Ambiente de São Paulo e foi deputado federal por três mandatos.

Os representantes vieram à Rondônia, a convite do Sistema Sicoob para conhecer de perto como as cooperativas desempenham seu papel nas comunidades, promovendo a inclusão financeira, a finalidade de realizar futuras parcerias, uma vez que o BID tem em vista direcionar investimentos a projetos visando o desenvolvimento da região amazônica.

A comitiva conheceu os projetos de impacto socioambientais da Sicoob Credisul, como Somos Todos Guaporé, Sicoob Sabor, Plantar o Futuro, Plantando Chuva, entre outros. Também visitaram in loco o Hospital Cooperar, a Ong O Caminho, que oferece assistência social e inclusão profissional para crianças e adolescentes; e a Escola e Faculdade Favoo, onde participaram da inauguração do Mural do Cooperativismo da Coopbee, cooperativa mirim que faz parte do programa do Instituto Sicoob. Feltrin ressaltou a importância de ensinar desde cedo o cooperativismo às crianças. “A CoopBee, me chamou muito atenção. A desenvoltura das crianças e empenho. É tudo muito fantástico”.

O consultor Fábio Feldmann, após 40 anos, retornou a Rondônia e se mostrou surpreso com o desenvolvimento do Estado. Ele elogiou os projetos socioambientais da Sicoob Credisul, como o Plantando Chuva e Plantar o Futuro. “Vejo aqui um Brasil que está dando certo. Com seus projetos socioambientais a cooperativa traz à tona questões importantes e convoca a sociedade para agir, estão no caminho certo”.

Terence Gallagher expressou sua impressão sobre Rondônia, assim como a intenção de criar uma rede de instituições financeiras para promover investimentos nos próximos anos. “Conseguimos visitar a sede da Sicoob Credisul, ver a história de expansão em Rondônia, Amazonas, Acre e Mato Grosso. Entender o crescimento e sua consolidação. É incrível o que a cooperativa está fazendo”.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, enfatizou a importância da visita, ressaltando o papel da cooperativa como agente de transformação. “A comitiva ficou impressionada com o que encontrou na região, mudando sua perspectiva sobre a Amazônia. Esse reconhecimento fortalece nosso compromisso com o desenvolvimento das comunidades”.