O deputado estadual Jean Mendonça, do Partido Liberal (PL), foi entrevistado pela reportagem do Extra de Rondônia neste final de semana.

O parlamentar, que tem Pimenta Bueno como seu reduto eleitoral e até já foi prefeito desse município, enumerou alguns benefícios destinados para os municípios rondonienses, destacou a união existente entre os parlamentares na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) e comentou o andamento das conversas dentro do seu grupo político com vistas às eleições municipais em Pimenta Bueno.

>>> LEIA, ABAIXO, A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

EXTRA DE RONDÔNIA: O senhor completou um ano de mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia. Comente, de forma breve, os benefícios destinados aos municípios rondonienses.

JEAN MENDONÇA: Temos um percentual grande de emendas parlamentares, que passam de R$ 20 milhões. Por exemplo, para Vilhena, destinei R$ 300 mil para reforma de um posto de Saúde. Para Pimenta Bueno, em 2022, colocamos lá mais de R$ 8 milhões para asfalto, iluminação de LED, mais de R$ 2 milhões para a Saúde, para procedimentos cirúrgicos, que estão fazendo até hoje. Coloquei agora benefícios para aquisição de um ônibus para transportar pacientes até Porto Velho; colocamos recursos para fazer os exames de ultrassom para Espigão do Oeste, recuperação de estrada, implementos para Produtores. Não só em Espigão do Oeste, como grande parte dos municípios rondonienses. São recursos para a realização de feiras agropecuárias, por exemplo. Para Chupinguaia, também, destinamos recursos para construção da “Praça do Boi”, equipamentos, saúde, enfim, são vários recursos que a gente coloca em todo o estado de Rondônia.

EXTRA: Percebe-se que a ALE de hoje é diferenciada e existe forte união entre os 24 parlamentares.

JEAN: Embora no parlamento cada um tenha suas ideias, defendendo seus projetos, sempre há um consenso para que se permaneça a união, porque briga não é bom em lugar nenhum. A gente sabe que a união é sempre boa, ainda mais para o desenvolvimento e crescimento de Rondônia. Votamos o orçamento de R$ 16 bilhões para que o governo do estado execute isso em infraestrutura e melhore em todas as áreas públicas.

Por exemplo, a Saúde passa por uma condição delicada, mas é um compromisso do governo do estado para que melhore o setor, assim como as estradas. O governo tem feito importantes investimento na Educação do nosso estado.

EXTRA: Como está seu relacionamento político com o governo de Rondônia?

JEAN: O relacionamento sempre foi bom. O governo nunca interferiu nas questões na Assembleia Legislativa. Acho que cada deputado tem sua convicção, tem o seu entendimento, acho que é isso que faz um estado democrático de direito.

EXTRA: Falando um pouco sobre eleição municipal em Pimenta Bueno. Qual é o posicionamento do seu grupo politico? Terão candidato próprio à prefeitura?

JEAN: O grupo está discutindo esse processo de eleição municipal em Pimenta Bueno. Há vários nomes. Meu nome também foi ventilado e não podemos descartar essa hipótese. A princípio, não é nossa intenção disputar a eleição municipal, até porque temos o mandato de deputado estadual e esse é nosso projeto. Mas, ainda é cedo para se falar numa pré-candidatura a prefeito. Repito que temos no grupo bons nomes, como o do doutor Marcos Ranulfo, o vereador Sérgio Tobias e tantos outros que estão à disposição do noss grupo.

EXTRA: Qual é a mensagem que você deixa para a população de Rondônia, em especial para Pimenta Bueno, nesse 2024?

JEAN: A mensagem que eu deixo a cada um de nós rondonienses é que possamos continuar acreditando no Estado. Cheguei aqui em 1984 e, como a grande maioria dos pioneiros, sabemos das condições em que se encontra Rondônia. Naquela época, às vezes mal tinha energia, mal tinha estrada, mas hoje vemos o Estado em pleno desenvolvimento. Continuem acreditando em Rondônia, estado forte no agro, forte na agricultura, e que tem muito para crescer.