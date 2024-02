A Polícia Federal (PF), com apoio do Ibama, deflagrou, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, a operação Robert Jordan, em combate à extração ilegal de diamantes e madeiras, nas Terras Indígenas Roosevelt, Parque Aripuanã, Uru Eu Wau Wau, Zoró e Sete de Setembro, em Rondônia.

Durante os três dias, foram inutilizados dois caminhões, uma caminhonete, uma escavadeira hidráulica, seis motores de garimpo, mil litros de diesel, três acampamentos e quatro pontes utilizadas por madeireiros e garimpeiros na extração e no escoamento ilegal de madeira e minério. Resultando em um prejuízo estimado em R$ 1 milhão.

A ação contou com a participação de 28 policiais federais, dentre eles explosivistas e operadores táticos do Comando de Aviação Operacional (CAOP), além de profissionais do Ibama. O helicóptero da Polícia Federal foi utilizado para apoio e deslocamento das equipes.

A Polícia Federal e os demais órgãos atuam de forma constante para manter a integridade do território indígena, de forma que ações que atentem contra os interesses dos povos indígenas serão reprimidas com o rigor da lei penal e ambiental.

O nome da Operação Robert Jordan faz alusão ao personagem de mesmo nome do livro “Por quem os sinos dobram”, do autor Ernest Hemingway. Robert foi um americano que se voluntariou para lutar na guerra civil espanhola e por ser especialista em explosivos foi designado para explodir uma ponte, no objetivo de impedir que os inimigos recebessem uprimentos após o ataque.

