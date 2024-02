Uma ponte velha de madeira sobre o rio Pires de Sá, no acesso ao frigorífico Friboi-JBS, à margem da BR-364, em Vilhena, está com os dias contados. A ponte velha dará lugar a três bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) destinados pelo deputado Ezequiel Neiva, que liberou

R$ 400 mil de emenda parlamentar para a aquisição dos bueiros. Os trabalhos de instalação dos tubos metálicos são realizados pela Secretaria de Obras de Vilhena.

Acompanhado do prefeito Flori e do secretário de Obras, Laércio Torres, o deputado Ezequiel Neiva inspecionou o início dos trabalhos de instalação dos tubos. Neiva destaca que a implantação dos bueiros garantirá a segurança no trânsito de aproximadamente 1.500 funcionários do frigorífico, que passam pelo local na ida e volta, a pé, de bicicleta, de moto e de caminhão, além de moradores da região do Pires de Sá.

“A ponte velha era um risco para todos. Até acidentes com morte já foram registrados no local. Muitas famílias já ficaram entristecidas pela perda de seus entes queridos. Agradeço o prefeito Flori pela parceria na solução de problema que afetava o município há anos”, disse o deputado.

O prefeito Flori enalteceu a ação do deputado Ezequiel Neiva, que disponibilizou o recurso para a compra dos bueiros amcos. Para Flori, a ponte velha era “símbolo” de um problema para o município. “Mais uma vez Ezequiel Neiva ajuda a prefeitura de Vilhena a solucionar problemas”, afirmou Flori.

O secretário de Obras disse que serão necessários aproximadamente de 15 dias de trabalho. “O mais importante é que os tubos estão aqui e a prefeitura já iniciou os serviços”, comemorou Laércio Torres.