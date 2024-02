O Ministério da Cultura (MINC), por meio da Secretaria de Formação, Livro e Leitura (Sefli) contemplou 70 projetos, 60 serão destinados às instituições que realizam atividades formativas no campo cultural de forma continuada há, no mínimo, um ano.

E mais 10 projetos com experiência no mesmo tipo de atividade, mas com, pelo menos, cinco anos de atuação. O Wankabuki foi contemplado nesse último eixo dos 10 projetos, somente dois foram contemplados na região norte, um desses sendo o Wankabuki em Vilhena.

O projeto contemplado é a Escola Livre de Teatro Wankabuki (ELTW) que está compondo a Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura dentro do Programa Olhos D’Água. A ELTW é um espaço criado para a formação em teatro, um local para criação e reconhecimento em que o aluno/ator entra em contato com as artes cênicas e suas diversas subdivisões. Está comprometida com a arte e o entretenimento. A escola é o espaço de formação do indivíduo, local de experimentações cênicas, de aprendizado e de criação coletiva, acompanhando o crescimento artístico e instrumentalizando o aluno.

Programa Olhos D’água

O Programa Olhos D’Água visa estimular e promover a descentralização dos processos de formação no campo artístico-cultural no território nacional e vai fomentar atividades formativas realizadas por espaços de educação não formais e aquelas propostas por artistas independentes, coletivos e grupos da sociedade civil, considerando a possibilidade de ampliação de repertórios e oferta de formação no campo artístico-cultural.

O secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura, Fabiano Piúba, explica que não existe modelo único e totalizante para formação e para a formação artística e cultural. “Compreendemos que existe em nosso país um número expressivo de instituições culturais da sociedade civil que atuam com formação nas mais diversas linguagens e segmentos culturais. São instituições que desenvolvem tecnologias socioculturais e educativas com conceitos, metodologias, experiências e práticas que atuam diretamente na vida de crianças e jovens com artes, criando repertórios culturais, estéticos, técnicos, gerando impactos sociais nos territórios que atuam. São companhias, grupos e coletivos de teatro, dança, circo, literatura, audiovisual e de culturas indígenas e afro-brasileiras, instituições vitais para a cultura brasileira. Esta rede será uma instância que fará conexões entre essas experiências e instituições de nosso país, realizadoras também de políticas públicas”, detalhou.

Teatro Wankabuki

O Wankabuki realiza atividades em arte e cultura em Rondônia há 20 anos, apresentações de espetáculos, oficinas, etc. Desde 2010, oferta ações formativas para a comunidade, em escolas municipais e estaduais, oficinas e apresentações para alunos e professores, atendendo mais de 1000 pessoas na região: contemplando escolas municipais, professores e pessoas da comunidade interessadas em arte. Até o momento, a maioria das ações foram realizadas de forma voluntária ou com captação de recursos via editais, visto não haver aporte financeiro do município ou estado. Somente em 2014, o Wankabuki trabalhou na escola Alvares de Azevedo pelo projeto Mais Cultura nas escolas, custeado pelo Governo Federal via edital em parceria entre o MINC/MEC.

O Wankabuki representa o município de Vilhena e Rondônia em festivais, fóruns, seminários, eventos nas redes sociais e páginas online. Realiza o Festival Amazônico de Teatro, desde 2015, que leva arte para as ruas, aproximando-a do público, em feiras, praças, escolas, com a participação de grupos de diversos estados da Amazônia legal.

A Escola Livre de Teatro Wankabuki

Todas as ações do projeto são ofertadas de forma gratuita à comunidade, sendo que as turmas são para alunos a partir dos 5 anos. Para além das turmas abertas a comunidade no geral, há uma turma específica focada na formação em teatro para professores da rede pública de ensino. A Escola ainda vai ofertar espetáculos gratuitos abertos a comunidade.

A ELTW lançou em suas redes sociais que está contratando profissionais para atuar na Escola, com diversas vagas a serem preenchidas. Os(as) interessados(as) podem conferir a lista de vagas e como enviar seus currículos, na página do Instagram @eltwankabuki.

As inscrições para os alunos que queiram participar das aulas serão abertas nos próximos dias. Todas as ações serão divulgadas nas redes sociais (@wankabuki) e blog (https://teatrowankabuki.blogspot.com), em jornais e outros meios de comunicação local.