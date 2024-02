Para promover o aprimoramento da legislação do setor, o Congresso Nacional vai criar a Frente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e Games. O lançamento será no dia 20 de fevereiro (terça-feira), às 19h, na Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), em Brasília (DF).

Formado por mais de 200 deputados e cerca de 20 senadores, o grupo será responsável por propor estratégias e ações para o desenvolvimento dos games, em especial como modalidade de esportes eletrônicos, os chamados e-sports. “Queremos apoiar a qualificação profissional de atletas que praticam jogos eletrônicos no Brasil”, ressalta o presidente da Frente Parlamentar, deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO). Segundo ele, os parlamentares também devem sugerir e acompanhar a tramitação de propostas que ajudem a aprimorar a regulamentação dos esportes eletrônicos

A frente trabalha com a previsão de investimentos neste ano na ordem de mais de 22 bilhões de reais para os esportes eletrônicos que, atualmente, conta só Brasil com a participação de 100 milhões de pessoas. A popularização dos games cresceu muito com avanço da internet nos últimos anos. Conforme a Pesquisa Game Brasil, 74,5% da população pratica algum tipo de jogos eletrônicos, o que representa três em cada quatro brasileiros. O país já é o 5ª maior mercado de games do mundo, de acordo com a Newzoo (empresa global especializada).

“Milhões de brasileiros já participam do esporte eletrônico em nosso país. É importante e impulsiona a economia com investimentos previstos de mais de 20 bilhões de reais, além de colocar no mercado novos profissionais, especialmente os jovens. A Frente parlamentar lançada sai na frente para debater o eSports no Congresso Nacional. Sou membro da Frente e estarei a postos para trabalhar e profissionais defender a evolução dessa nova modalidade de esporte da era digital”, destaca o senador Izalci Lucas.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE), Paulo Ribas, a frente será uma oportunidade para a descoberta de novos talentos e também para impulsionar a economia do país. “Parece que o sonho virou realidade, o Brasil entra na cena dos países que reconhecem historicamente que os eSports são de domínio público. Em abril, teremos uma Copa do Mundo no Maracanãzinho que outra vez vai demonstrar o talento dos nossos atletas e a vibração da nossa torcida. Apoiamos a frente parlamentar para que novos talentos sejam descobertos em todos os rincões do nosso país. Diversos projetos sociais serão apoiados e mais eventos movimentando nossa economia e turismo”, pontua Paiva.