O deputado estadual Cássio Gois participou da cerimônia de posse do conselheiro Edilson de Sousa Silva, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para o biênio 2024/2025.

Pela primeira vez, um representante de Rondônia assume a presidência da Atricon, destacando o reconhecimento da competência e do trabalho desenvolvido pelo TCE-RO, disse o parlamentar.

Além da presidência executiva, o TCE-RO também terá uma representação importante no Conselho Fiscal da Atricon, com o conselheiro Francisco Júnior Ferreira da Silva ocupando uma cadeira titular.

A posse aconteceu no Auditório do Tribunal de Contas da União, em Brasília, e contou com a presença de autoridades de todo o país, incluindo o governador Coronel Marcos Rocha, o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, e o presidente da Alero, deputado Marcelo Cruz, celebrando não apenas a conquista pessoal do conselheiro Edilson, mas também o reconhecimento da competência e seriedade do Tribunal de Contas de Rondônia.