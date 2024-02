Um morador preocupado entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para relatar os sérios transtornos que está enfrentando devido a alagamentos frequentes em sua residência. Localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2218, de frente para o residencial Solar de Vilhena, a casa do morador tem sido afetada por uma situação recorrente.

O problema surge de uma poça d’água que se forma no asfalto em frente ao seu imóvel durante períodos chuvosos, acabando por invadir seu quintal. Diante dessa situação alarmante, o morador decidiu agir e buscar soluções por meio das autoridades competentes.

Identificado como Jorge Luiz, o morador explicou que a poça d’água se forma em uma depressão no asfalto, provocando a entrada de água em sua residência sempre que chove. Ele ressaltou os prejuízos materiais e os transtornos causados à sua família devido a essa situação.

“É uma situação insustentável. A cada chuva, essa poça d’água se forma e acaba invadindo minha casa. Já sofri diversos danos em móveis e até problemas de saúde devido à umidade”, lamentou Jorge Luiz.

Diante da gravidade do problema, a equipe de reportagem buscou um posicionamento do secretário de obras, Laércio Torres, a respeito do caso.

De acordo com Laércio Torres, até o momento ele não tinha conhecimento do fato, pois depende de a pessoa que está sendo prejudicada procurar a secretaria de obras ou até mesmo a imprensa para relatar o fato e pedir providências, como foi o caso desse morador, disse o secretário.

Contudo, Laércio Torres afirmou que a demanda do morador será atendida em breve. Assim que a secretaria de obras tiver uma equipe disponível, iremos para o local resolver o problema.

