Na tarde desta terça-feira, 20, ocorreu um trágico incidente que resultou na morte de um homem que foi baleado na cabeça. A vítima foi levada às pressas para o Hospital Regional (HR), mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na calçada de um mercado na Avenida Brasília, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada como Cleiton de Jesus, de 31 anos, estava sentada na calçada lateral do mercado quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram; o carona sacou uma arma de fogo tipo revólver e disparou várias vezes contra a vítima, atingindo principalmente a cabeça, o que resultou em perda de massa encefálica.

A equipe médica do Hospital Regional de Vilhena mobilizou-se rapidamente para prestar os primeiros socorros ao paciente, porém, devido à gravidade do ferimento, suas chances de sobrevivência eram mínimas desde o momento em que deu entrada na unidade de saúde.

A polícia está investigando o incidente e tentando determinar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos ou motivações por trás do ataque.

