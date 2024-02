Na tarde de terça-feira, 20, durante patrulhamento da operação “Máximos”, em combate à criminalidade, uma guarnição da Polícia Militar (PM) de Vilhena prendeu um homem que transportava substâncias ilícitas de forma surpreendentemente criativa. O suspeito foi detido após uma abordagem de rotina revelar seu esquema de contrabando.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento pela Rua João Demétrio, no bairro Jardim das Oliveira, quando os militares observaram um homem em uma bicicleta carregando uma caixa. Ao perceber a presença da viatura, o ciclista agiu de forma suspeita, o que chamou a atenção dos policiais para abordá-lo.

Durante a revista pessoal, os PMs encontraram escondida na cueca do suspeito uma porção de maconha pesando cerca de 40 gramas, além de uma caixa de papelão contendo cinco tabletes com aproximadamente 4.140 kg de substância análoga à maconha, envoltos em plástico filme.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o suspeito relatou ter recebido a encomenda através de uma transportadora e que estava levando para entregar a uma pessoa chamada Queiroz, porém afirmou não conhecer a pessoa e que a entrega seria feita em uma praça pública no centro da cidade.

Entretanto, as informações apresentavam diversas contradições, como o nome do remetente que constava na guia de remessa, identificado pelas iniciais J.M.C., e que havia sido despachada na cidade de Joinville-SC. Além disso, o destinatário era o próprio suspeito, identificado pelas iniciais K.J.F., morador da Rua Joaquim Costa, no bairro Jardim Vitória.

Os policiais realizaram diligências no endereço do suspeito, onde, em contato com familiares, foi relatado que ele havia recebido uma encomenda no dia anterior.

Durante o registro da ocorrência, o celular do suspeito recebeu diversas chamadas, porém ele se recusou a revelar quem estava ligando. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

A prisão do suspeito destaca os esforços contínuos da polícia para combater o tráfico de drogas e proteger a segurança da comunidade de Vilhena. A polícia reitera seu compromisso em manter a ordem e a paz na cidade, e encoraja os cidadãos a reportarem qualquer atividade suspeita que possa contribuir para a segurança pública.