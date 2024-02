A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deflagrou a operação Cutia 360° com o objetivo de combater crimes ambientais, como desmatamento e caça, no Parque Nacional Serra da Cutia, localizado em Guajará-Mirim/RO, entre os dias 16 e 20 de fevereiro.

Durante a operação, a equipe composta por policiais federais e servidores do ICMBio percorreu mais de 70 km nos rios Mamoré e Guaporé, que dão acesso à Unidade de Conservação de Proteção Integral, onde foram identificados diversos pontos utilizados para a prática ilegal de caça de animais silvestres. Além disso, foram realizados monitoramentos das áreas vizinhas ao parque e ações de conscientização para os moradores da região.

Paralelamente às atividades ambientais, foram efetuadas patrulhas em aproximadamente 400 km da fronteira com a Bolívia, ao longo do Rio Mamoré. Durante uma dessas ações, um homem de 24 anos foi detido em flagrante, enquanto importava ilegalmente cerca de 1.000 litros de combustível em um porto clandestino próximo à área urbana de Guajará-Mirim/RO. Além do combustível, foram apreendidos um veículo e 10 motores de embarcações utilizadas para o transporte clandestino do mesmo.

Caso seja condenado, o suspeito poderá enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão pelo crime de contrabando.

O nome da operação, Cutia 360°, faz referência ao amplo reconhecimento da área do parque e ao monitoramento abrangente da prática de crimes ambientais na região.

