Nesta quinta-feira, dia 22, as 19:30h, o ProLive Podcast recebe os renomados Advogados Marcio Augusto Barbosa e Barbara Lima, com o tema “Holding Familiar”.

Esta edição aborda de forma abrangente e esclarecedora um dos conceitos mais importantes no âmbito do direito e planejamento patrimonial. O termo “Holding Familiar” refere-se a estratégias jurídicas e financeiras utilizadas por famílias para proteger e administrar seu patrimônio ao longo das gerações. Durante o podcast, os especialistas irão explorar os diferentes aspectos desse tema, como as práticas contemporâneas mais eficazes.

Durante o episódio, os ouvintes terão a oportunidade única de entender como o Holding Familiar pode ser aplicado em diversas situações, desde a proteção de bens familiares até a gestão de empresas familiares em transições geracionais.

Os Advogados Marcio Augusto Barbosa e Barbara Lima trarão casos reais e exemplos práticos que ilustram a importância e os benefícios dessa prática para as famílias e seu patrimônio. Além disso, eles discutirão as questões sobre como diminuir drasticamente os impostos do inventário, fornecendo insights valiosos para quem deseja planejar sua herança de forma segura e eficiente.

Não perca esta oportunidade de mergulhar no fascinante mundo do planejamento patrimonial sucessório com dois dos principais especialistas da região.