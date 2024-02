Embora seu cargo tenha como foco desempenhar atribuições relacionadas ao setor na circunscrição do município de Vilhena, o secretário municipal de Saúde (Semus), Wagner Borges, foi até Brasília (DF) com a finalidade de interceder e garantir benefícios para a “Cidade Clima de Rondônia”. E conseguiu.

Nesta semana, em reunião durante visita ao gabinete do senador Confúcio Moura, Borges conseguiu a garantia do parlamentar de mais investimentos para o município. “A reunião foi positiva e conseguimos a promessa de mais recursos. Recentemente, Confúcio destinou R$ 2 milhões, que já estão na conta e disponível, e agora garantiu mais R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 3,5 milhões. Agradeço ao senador Confúcio Moura e ao deputado estadual Ezequiel Neiva por intermediar essa importante audiência que vai ajudar nosso município de Vilhena”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Na reunião, o secretário elogiou as ações contundentes do prefeito Flori Cordeiro e mostrou um relatório constatando melhorias significativas devido à terceirização dos serviços públicos de Saúde em Vilhena e explicou que são necessários mais investimentos para que a prefeitura possa continuar oferecendo o atendimento que a população merece, tendo resposta rápida do senador através das redes sociais. “O pessoal de Vilhena implantou um modelo inovador, terceirizada por OS (Organização Social) no estado. Eles estão precisando de recursos para custeio, embora nós destinamos R$ 2 milhões para o município recentemente. Vamos continuar ajudando Vilhena, que está realmente fazendo um trabalho grandioso de cirurgias eletivas”, afirmou via instagram.