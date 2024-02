KAWANNY CAMARGO FEZ ANIVERSÁRIO Na última segunda-feira, dia 19, comemorou aniversário a supervisora de vendas KAWANNY FERREIRA DE CAMARGO das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, e CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal comandadas pela empresária Poliana Miranda do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

OTÁVIO FOLI FARÁ ANIVERSÁRIO Em Cacoal, no próximo domingo, DIA 25, fará aniversário o empresário OTÁVIO FOLI sócio proprietário das prestigiadas CASA & DECORAÇÃO, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia, e da DIMARE CACOAL de móveis planejados.

OTÁVIO FOLI COM EQUIPE DE VENDAS Em Cacoal, no próximo domingo, DIA 25, fará aniversário o empresário OTÁVIO FOLI sócio proprietário da CASA & DECORAÇÃO, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto Otávio Foli com a atenciosa equipe de consultoras de vendas da tradicional Casa & Decoração, sua filha Syndell Foli, Geizi Bianqui, Nete Ramos, Belita Ferreira, Sâmara Pricila e Camila Garcia, e seu irmão Wender Garcia, sócio proprietário da tradicional loja.

IRÁ INAUGURAR A DIVINO AMOR Em Cacoal/RO, na próxima terça-feira, DIA 27, inaugura a loja Espaço Católico DIVINO AMOR primeira franquia católica do Brasil, com 70 lojas em mais de 17 estados. O novo empreendimento na Capital do Café fica localizado na rua São Luiz ao lado da loja Track & Field. Na foto os proprietários casal Tiago Zandoná, diretor administrativo da Sicoob Fronteiras, e Kelly Chrystina Baratto com os filhos Bernardo e Maria Luiza.

BABY OTÁVIO LUIZ Em compasso de espera o casal bióloga e biomédica Karina Santana Brito Odorisi e empresário Eduardo Odorisi da Agropecuária Maravilha em Cacoal/RO, com a filha Alícia, está à espera de OTÁVIO LUIZ o segundo filho do casal.

ASSDACO RECEBE RECURSOS No último dia 15, em Cacoal/RO, a presidente Vera Bianchini, a diretora geral Cidinha Miranda e membros da diretoria da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni recepcionaram maçons da Loja Simbólica Estrela da Alvorada de Alvorada do Oeste/RO, que visitaram a instituição para repassar recursos arrecadados com o LEILÃO SOLIDÁRIO, leilão de gado realizado naquele município. Foi repassado o valor de R$ 339.208,99 para a ASSDACO e R$ 84.802,20 para a CASA DE APOIO.

BETE DA FISK FARÁ ANIVERSÁRIO Na próxima segunda-feira, DIA 26, a teacher e diretora ELIZABETH GARCIA DE GÓIS da escola FISK em Cacoal/RO, comemora aniversário ao lado do esposo pecuarista Nasselmo Góis.

JUNIOR LINHARES FARÁ ANIVERSÁRIO Na Flórida/EUA, na próxima quarta-feira, DIA 28, meu sobrinho JOSÉ RICARDO LINHARES JUNIOR comemora aniversário ao lado da esposa Sarath Machado Linhares e do filho Joaquim.