O presidente da Santa Casa de Chavantes, médico Anis Ghattás Mitri Filho, realizou nesta quinta-feira (22/2) o primeiro evento de relacionamento com prefeitos do recém-criado Comitê das Organizações Sociais de Saúde (COS), do qual é coordenador.

O encontro contou com a participação de 15 prefeitos do Consórcio Interfederativo de Desenvolvimento de Rondônia após convite do presidente da entidade, Arismar Araújo de Lima, prefeito do município de Pimenta Bueno.

Durante a capacitação, Anis abordou com detalhes os entendimentos do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Poder Judiciário acerca das OSS’s (Organizações Sociais de Saúde). O presidente da Santa Casa de Chavantes buscou esclarecer pontos fundamentais dos procedimentos das organizações sociais e desmistificar concepções equivocadas sobre o tema.

“Nosso objetivo é promover um entendimento claro sobre o papel fundamental das organizações sociais na saúde brasileira, sempre baseado em fundamentos legais sólidos. É essencial construir uma parceria eficaz entre os setores público e privado para garantir serviços de saúde de qualidade para a população”, afirmou Anis.

Exemplo do que deu certo

O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, também foi convidado para o evento e mostrou como o auxílio das organizações sociais funcionam na prática. Ele compartilhou a experiência pioneira da contratação de uma OSS em Vilhena, que foi a primeira de Rondônia em parceria com a Santa Casa de Chavantes. O chefe do Executivo apresentou os resultados obtidos durante o primeiro ano de contrato e abordou questões legislativas, incluindo a literatura pertinente às leis vigentes e as práticas efetivas na contratação e gestão de organizações sociais.

O evento, que ocorreu na Associação Empresarial de Rolim de Moura, proporcionou um espaço de troca de experiências e aprendizado. Os prefeitos tiveram a oportunidade de compreender, na teoria e na prática, os benefícios e desafios relacionados à implementação de organizações sociais na gestão da saúde pública.