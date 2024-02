O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), esteve no município de Vilhena, no Cone Sul do Estado, participando na sexta-feira (16/02) do evento de lançamento de asfalto do município e anunciou a liberação de duas emendas individuais liberadas de sua autoria no valor de R$ 600 mil, cujo objetivo é a aquisição de Calcário e outra também de R$ 600 mil para o transporte de calcário para o município de Vilhena, através de termo de convênio entre a Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI e a Prefeitura de Vilhena.

Luizinho Goebel, conseguiu a liberação da emenda parlamentar individual, no valor total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), junto ao Governo de Estado através da Secretaria de Estado de Agricultura, para atender os produtores rurais do município. A emenda garante o transporte do produto desde a jazida até Vilhena.

A emenda destinada pelo deputado Luizinho Goebel atende ao pedido do Prefeito Flori Carneiro e do Secretário Municipal da Agricultura (Semagri) Geovane Veiga. O Calcário está chegando até os produtores rurais a custo zero, são custeados com recursos da referida emenda parlamentar.

Segundo o secretário da Agricultura Geovane é atender as propriedades da agricultura familiar do município. As famílias beneficiadas com o calcário também fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos para a merenda escolar.

O deputado lembrou que elegeu a distribuição de calcário como uma das metas do seu mandato porque o campo produzindo garante empregos na cidade e na área rural. “Fala-se muito em trazer indústrias para gerar empregos e eu acho isso importante, mas o mais importante que se tem é poder dar condições à maior indústria que pode existir que é a da agricultura, com correção de solo, tecnologia e conhecimento repassado aos produtores”, disse o deputado, que lembrou ainda que Vilhena têm mais de três mil pequenas propriedades rurais e se cada três delas juntas gerassem mais um emprego acrescentaria mais mil empregos no município. “Esse é o caminho”, disse Goebel.