Na noite da última quarta-feira, 21, na cidade de Cacoal, uma situação de tensão tomou conta da lanchonete localizada na avenida Belo Horizonte, quando a guarnição da Polícia Militar que passava pelo local flagrou um princípio de confusão no estabelecimento.

Ao se aproximar do local, os policiais foram alertados por populares sobre a presença de um indivíduo armado.

Rapidamente, a equipe policial desembarcou e realizou a abordagem no indivíduo, que tentava se evadir do local. Durante a revista, foi encontrado um revólver caibre.38 municiado com cinco munições intactas em sua cintura, além de um canivete em seu bolso.

Segundo informações no local, a confusão começou quando outro indivíduo desferiu um soco no rosto do primeiro. Este, por sua vez, reagiu sacando a arma de fogo e apontando em direção ao agressor, que se escondeu entre outras pessoas presentes na lanchonete. A presença da arma gerou pânico entre os presentes, resultando em uma dispersão tumultuada do local.

Após a abordagem, o veículo do indivíduo também foi revistado, sendo encontrado o coldre da arma que estava de posse do suspeito. O suspeito foi então conduzido à Delegacia de Polícia Civil e apresentado ao comissariado, sendo enquadrado na Lei 10.826/03, Art. 14, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além da posse de cinco munições intactas e um canivete prateado.

A ação decisiva dos policiais resultou na prevenção de um confronto mais grave e na detenção do indivíduo armado, demonstrando o compromisso da PMRO em garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Esta intervenção exemplar destaca o profissionalismo e a dedicação dos agentes em proteger a ordem pública, reforçando a confiança da população nas instituições responsáveis pela segurança da sociedade.