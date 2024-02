Centro-Oeste

Chuva forte ainda concentrada no Distrito Federal, centro-norte de Goiás, norte e leste de Mato Grosso, com chance de temporal. Nas demais regiões, podem ocorrer pancadas mais irregulares à tarde.

Nordeste

Tempo fechado e chuvoso, ainda com alerta no sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, e devido à persistência da chuva o potencial de transtornos é alto.

Sol e pancadas de chuva moderada à intensidade forte em Salvador (BA) e Fortaleza (CE) e chuva a qualquer hora no litoral do Piauí e sul da Bahia. Chuva rápida entre o leste do Pernambuco, Alagoas e Seara.

Norte

Tempo firme na faixa norte da região; muito calor no Amazonas, em Roraima e no interior do Pará. Chance de pancadas mais fortes entre Acre e Rondônia e muita chuva no Tocantins, com condições de tempo fechado em Palmas (TO) e risco de temporal. Chuvas passageiras no noroeste do Pará e no Amapá.