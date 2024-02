Buscando resolver uma necessidade urgente de pacientes de Vilhena, bem como da região do Cone Sul, o senador Jaime Bagattoli (PL) anunciou um investimento de R$ 15 milhões para a saúde do município. O valor deve permitir a compra de equipamentos essenciais para exames e diagnósticos.

“Esse valor, para vocês terem ideia, vai permitir, por exemplo, que a população tenha acesso a um aparelho de ressonância magnética e a um ecocardiograma, algo que muitos moradores da região precisam se deslocar, hoje, até a capital Porto Velho para ter acesso. Algo inaceitável quando o assunto é saúde”, declarou o senador.

O anúncio da emenda parlamentar foi feito, nesta semana, em Brasília, durante uma visita do secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Wasczuk, e integrantes de sua equipe ao gabinete do senador.

Segundo Jaime, estes equipamentos devem socorrer não somente a pacientes de Vilhena, mas dos demais municípios do Cone Sul de Rondônia e, até mesmo, da região noroeste do Mato Grosso.

Isso ocorre por Vilhena ser um dos municípios polos de Rondônia na área da saúde, ao lado de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal, por exemplo.

“Vilhena concentra atendimentos e algumas especialidades médicas que não são encontradas em municípios menores do estado. Por isso, pacientes do Cone Sul e até mesmo de Mato Grosso acabam vindo à Vilhena em busca de atendimento. Por isso, é essencial que o município possua equipamentos como esses. Eu, na condição de senador, tenho um compromisso com a saúde dos 52 municípios do Estado de Rondônia e que essa aquisição vai desafogar a fila nos outros municípios polos do estado” ,finalizou o parlamentar.