Na manhã desta sexta-feira, 23, um ato de bravura por parte de um motoboy em Vilhena chamou a atenção de todos, quando um ladrão que tentava furtar uma residência foi perseguido e imobilizado por ele após a vítima gritar por socorro.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o incidente ocorreu no bairro Alto dos Parecis, quando um motoboy da Veloz Service passava pelo local e percebeu uma mulher gritando “pega ladrão, pega ladrão”. O motoboy avistou o suspeito correndo e tentou interceptá-lo com sua moto, porém, o suspeito se embrenhou em uma mata nas proximidades. O motoboy, temendo uma perseguição no matagal, ficou receoso, mas logo em seguida o suspeito emergiu do local vestindo roupas diferentes.

O motoboy então correu atrás do suspeito e o imobilizou com as pernas. Logo em seguida, outras pessoas chegaram para dar apoio ao motoboy, que soltou o suspeito. No entanto, este tentou fugir novamente. Outros moradores que haviam se aproximado também se juntaram à perseguição, levando o suspeito a perceber que não adiantava tentar fugir, e então se rendeu.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente chegou ao local, dando voz de prisão ao suspeito e conduzindo-o para a delegacia de Polícia Civil.

