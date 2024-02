A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realiza a instalação da 2ª sessão legislativa ordinária da 11ª legislatura na terça-feira (27), às 15h, no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos. O evento marca o início dos trabalhos no Parlamento estadual.

A sessão ordinária será aberta pelo presidente da Casa de Leis, deputado estadual Marcelo Cruz (Solidariedade), e, em seguida, transformada em comissão geral, quando acontece o pronunciamento das autoridades. Nessa ocasião, além dos parlamentares, os representantes do governo e do Judiciário devem participar da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos no plenário.

As sessões ordinárias acontecem às terças-feiras, às 15h, e às quartas-feiras, às 9h. A população pode acompanhar as sessões presencialmente, ou pelo canal da TV Assembleia, 7.2, ou ainda pelo canal no YouTube.

Os trabalhos das quinze comissões permanentes retornam nos dias 5 e 6 de março. São esses colegiados que avaliam se os projetos têm condições de seguir tramitando na Casa. As informações acerca das matérias legislativas podem ser encontradas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl).

Mesa Diretora

Este é o segundo ano da Mesa Diretora dirigida por Marcelo Cruz (Solidariedade). Jean Oliveira (MDB) é o 1º vice-presidente; Ribeiro do Sinpol (PRD), 2º vice-presidente; Cirone Deiró (União Brasil), 1º secretário; Jean Mendonça (PL), 2º secretário; Nim Barroso (PSD), 3º secretário, e Alex Redano (Republicanos), 4º secretário. Em 2025, uma nova diretoria deve conduzir o Parlamento.

Sessão legislativa e legislatura

A sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal da Assembleia, a cada ano, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Este ano, a abertura do ano legislativo foi adiada em virtude de compromissos parlamentares em Brasília (DF).

A sessão legislativa extraordinária compreende o trabalho realizado durante o recesso parlamentar, mediante convocação. Já a Legislatura contém quatro sessões legislativas ordinárias, ou seja, quatro anos. A duração da legislatura coincide com a dos mandatos dos deputados.

Deputados eleitos para a 11ª Legislatura:

– Affonso Cândido (PL)

– Alan Queiroz (Podemos)

– Alex Redano (Republicanos)

– Cássio Góis (PSD)

– Cirone Deiró (União Brasil)

– Cláudia de Jesus (PT)

– Delegado Lucas Torres (PP)

– Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos)

– Dra. Taíssa (PSC)

– Edevaldo Neves (PRD)

– Ezequiel Neiva (União Brasil)

– Gislaine Lebrinha (União Brasil)

– Ieda Chaves (União Brasil)

– Ismael Crispin (MDB)

– Jean Mendonça (PL)

– Jean Oliveira (MDB)

– Laerte Gomes (PSD)

– Luís do Hospital (MDB)

– Luizinho Goebel (PSC)

– Marcelo Cruz (Solidariedade)

– Nim Barroso (PSD)

– Pedro Fernandes (PRD)

– Ribeiro do Sinpol (PRD)

– Rosângela Donadon (PDT)