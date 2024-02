Na última sexta-feira, 23 de fevereiro, os mais de 150 acadêmicos do primeiro e segundo período do curso de Terapia Ocupacional do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA participaram da aula inaugural, realizada no anfiteatro Dra. Maria Silvia Fonseca Carvalho.

O evento contou com a presença da Magnífica Reitora Dra. Mariana Carvalho, do Dr. Rodrigo Moreira Campos, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região – CREFITO 18, do vice-diretor da Faculdade Metropolitana de Rondônia e assessor da reitoria, Prof. Luiz Ibanor Souza, do vereador Dr. Gilber Mercês, do Terapeuta Ocupacional e professor do curso, Evaristo Jerônimo, e da Conselheira do CREFITO-18, Dra. Samantha Campos.

Durante o evento, o presidente da comissão, Dr. Rodrigo Moreira, elucidou de forma esclarecedora o relevante papel desempenhado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Dr. Rodrigo destacou a importância do CREFITO-18 na regulamentação e fiscalização das práticas profissionais, garantindo a qualidade dos serviços prestados à comunidade e zelando pela ética e competência dos profissionais da área. “O conselho tem trabalhado nas políticas públicas de saúde para que esse profissional seja inserido mais na saúde essencial da comunidade e dando mais autonomia para nossos terapeutas ocupacionais”, afirmou o presidente.

Para a Dra. Mariana Carvalho, ver tantos acadêmicos iniciando sua jornada na Terapia Ocupacional é sinônimo de maior acesso da população a essa área tão importante nos próximos anos. Ela ainda ressaltou a importância de ter o CREFITO 18 participando e orientando os alunos nesse início de jornada: “A presença do conselho neste evento de um curso tão relevante, que está cada vez mais procurado e que contribui significativamente para a saúde da nossa população, nos deixa muito satisfeitos”.

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA reafirma seu compromisso em formar profissionais de excelência que contribuam para a melhoria da saúde em nosso estado e no país. Sejam bem-vindos!